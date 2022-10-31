На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины – МВД

Об этом 31 октября сообщило в Facebook МВД Молдовы.
"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в районе северной окраины населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче.
"В настоящее время силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает документальная группа", – подчеркнули в МВД.
В ведомстве со ссылкой на власти Украины указали, что утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу на территории Украины (в 10 км от дамбы в Наславче).
Российская атака не повредила дамбу, но электрические компоненты, связанные с ней, были атакованы, сказано в сообщении.
"Украинские власти заявляют, что пока угрозы наводнения нет", – резюмировали в МВД Молдовы.
Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне утром 31 октября запустили 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.