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На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины – МВД

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Силы МВД оцепили район падения российской ракеты, отметили в правоохранительном ведомстве Молдовы
Силы МВД оцепили район падения российской ракеты, отметили в правоохранительном ведомстве Молдовы
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

В Молдове в районе населенного пункта Наславча (на границе с Винницкой областью) упала сбитая российская ракета.

Об этом 31 октября сообщило в Facebook МВД Молдовы.

"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в районе северной окраины населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче.

"В настоящее время силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает документальная группа", – подчеркнули в МВД.

В ведомстве со ссылкой на власти Украины указали, что утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу на территории Украины (в 10 км от дамбы в Наславче).

Российская атака не повредила дамбу, но электрические компоненты, связанные с ней, были атакованы, сказано в сообщении.

"Украинские власти заявляют, что пока угрозы наводнения нет", – резюмировали в МВД Молдовы.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid02VqA2YMdTbzDS7rtcDraPq31VXZ2WcyJb5KaTMH4NZQ2VKJcBc8PjRGVoagXieaL3l

Контекст:

Начиная с 8.00 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне утром 31 октября запустили 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Молдова, наводнение, граница, ПВО, угрозы, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие
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