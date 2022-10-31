На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая ПВО Украины – МВД

Об этом 31 октября сообщило в Facebook МВД Молдовы.

"Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в районе северной окраины населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче.

"В настоящее время силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает документальная группа", – подчеркнули в МВД.

В ведомстве со ссылкой на власти Украины указали, что утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу на территории Украины (в 10 км от дамбы в Наславче).

Российская атака не повредила дамбу, но электрические компоненты, связанные с ней, были атакованы, сказано в сообщении.

"Украинские власти заявляют, что пока угрозы наводнения нет", – резюмировали в МВД Молдовы.