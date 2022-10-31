В Харькове после удара России есть проблемы с водоснабжением – мэр

По словам Игоря Терехова, энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы возобновить подачу воды в Харькове Фото: EPA

По его словам, в результате удара России были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт, однако сейчас уже удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию метро.

"Троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан", – написал Терехов.

Мэр также отметил, что службы города работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения.