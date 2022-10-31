В Харькове после удара России есть проблемы с водоснабжением – мэр

По его словам, в результате удара России были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт, однако сейчас уже удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию метро.
"Троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами. Также есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан", – написал Терехов.
Мэр также отметил, что службы города работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщали в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны. Утром 31 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты атаковали ракетами город.
Позднее Синегубов написал, что удары по Харькову 31 октября Россия нанесла ракетами С-300. Оккупанты атаковали Харьков и Чугуевский район.