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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали ракетами Днепр и область. Есть прилет в промышленное предприятие, возобновляются отключения света

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В Днепропетровской области возобновятся отключения электричества
В Днепропетровской области возобновятся отключения электричества
Фото: depositphotos.com

Утром 31 октября российские оккупанты атаковали территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы", – написал он.

Как пишет "Информатор", в 9.48 жители Днепра услышали два взрыва. В 9.51 раздался третий, а в 9.52 – четвертый.

В Днепре из-за серии взрывов приостановили движение некоторого общественного транспорта. Департамент транспорта горсовета сообщил, что приостанавливается движение троллейбусов маршрута №6 на жилой массив Приднепровский и через Южный мост.

Троллейбусы маршрута №6 будут двигаться от площади Соборная до переулка Добровольцев – набережной Победы (район Южного моста).

Также временно остановлено движение автобусных маршрутов №18 и №134, сообщили в департаменте.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал, что во время утреннего ракетного обстрела города две ракеты были сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета попала в промышленное предприятие. Потерь в результате прилета нет.

Также Резниченко сообщил, что во время воздушной тревоги в области сбили девять крылатых ракет.

В 12.01 Резниченко написал, что в области опять начались отключения света, так как система не может справиться с нагрузкой после атаки россиян.

Он призвал экономить электричество, особенно в периоды с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.

Одна из ракет оккупантов упала на территории Молдовы, ее сбили силы ПВО Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Александр Вилкул, Кривой Рог, война, Днепр, Павлоград, Днепропетровская область, электроснабжение, Валентин Резниченко, война России против Украины
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