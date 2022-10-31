Россияне атаковали ракетами Днепр и область. Есть прилет в промышленное предприятие, возобновляются отключения света

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы", – написал он.

Как пишет "Информатор", в 9.48 жители Днепра услышали два взрыва. В 9.51 раздался третий, а в 9.52 – четвертый.

В Днепре из-за серии взрывов приостановили движение некоторого общественного транспорта. Департамент транспорта горсовета сообщил, что приостанавливается движение троллейбусов маршрута №6 на жилой массив Приднепровский и через Южный мост.

Троллейбусы маршрута №6 будут двигаться от площади Соборная до переулка Добровольцев – набережной Победы (район Южного моста).

Также временно остановлено движение автобусных маршрутов №18 и №134, сообщили в департаменте.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал, что во время утреннего ракетного обстрела города две ракеты были сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета попала в промышленное предприятие. Потерь в результате прилета нет.

Также Резниченко сообщил, что во время воздушной тревоги в области сбили девять крылатых ракет.

В 12.01 Резниченко написал, что в области опять начались отключения света, так как система не может справиться с нагрузкой после атаки россиян.

Он призвал экономить электричество, особенно в периоды с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.