В Херсонской области сбит вражеский ударный вертолет – воздушное командование "Юг"

По информации командования, из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области РФ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской, две – над Одесской областью. В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", – сказано в сообщении.

Всего за время утренних атак силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине.