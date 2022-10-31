В Херсонской области сбит вражеский ударный вертолет – воздушное командование "Юг"

По информации командования, из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области РФ.
"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской, две – над Одесской областью. В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", – сказано в сообщении.
Всего за время утренних атак силы ПВО сбили 44 из более 50 российских ракет, запущенных по Украине.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали ракетами территорию Украины, в том числе столицу. В Киеве были слышны взрывы, вероятно, работала ПВО. Часть столицы осталась без электричества и воды.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Днепропетровской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки ракет упали на гражданские объекты.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.