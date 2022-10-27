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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили около 250 вертолетов оккупантов или пять полков армейской авиации. В Генштабе поздравили экипажи ВС РФ с профессиональным праздником

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За неделю ВСУ сбили шесть ударных вертолетов российских оккупантов, отметили в Генштабе
За неделю ВСУ сбили шесть ударных вертолетов российских оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошлую неделю уничтожили очередные шесть ударных вертолетов российских оккупантов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Общее количество уничтоженных вертолетов противника составляет около 250, что равняется пяти полкам армейской авиации, – сказал Громов. – Поэтому можно поздравить экипажи армейской авиации Вооруженных сил РФ с их грядущим профессиональным праздником – завтра у них День армейской авиации ВС РФ. Пусть летают – мы их будем сбивать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1142043456732817/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля) украинские военные по данным Генштаба ВСУ на 27 октября уничтожили 249 вертолетов оккупантов. Кроме того, в 8.00 27 октября подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" был сбит российский ударный вертолет Ка-52.

С момента вторжения в Украину была подтверждена потеря не менее 23 российских ударных вертолетов Ка-52 – более 25% парка ВВС России (90 вертолетов), сообщили в британской разведке 25 октября. В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, праздники, вертолет, ВСУ, война России против Украины, брифинг, экипаж, потери армии России, Алексей Громов
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