В Харьковской области сбит российский ударный вертолет – ВСУ

"30 октября в Харьковской области около 16.00 зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Восток" сбит российский ударный вертолет", – говорится в сообщении ВСУ.
Тип сбитого аппарата еще устанавливается, отметили в Воздушных силах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее украинские военные сбивали, в частности, ударные вертолеты российских оккупантов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28.
По данным Генштаба ВСУ на 30 октября, в Украине уже погибло около 71 200 оккупантов, 274 самолета и 252 вертолета противника.