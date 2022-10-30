В Харьковской области сбит российский ударный вертолет – ВСУ

"30 октября в Харьковской области около 16.00 зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Восток" сбит российский ударный вертолет", – говорится в сообщении ВСУ.

Тип сбитого аппарата еще устанавливается, отметили в Воздушных силах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее украинские военные сбивали, в частности, ударные вертолеты российских оккупантов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28.