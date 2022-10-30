"Хорошие были сутки". Украинские защитники уничтожили около 950 оккупантов за день – Генштаб ВСУ

ВСУ ликвидировали уже более 71,2 тыс. оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook 30 октября.

Остальные потери противника выглядят так:

танки – 2672 (+13) ;

; боевые бронированные машины – 5453 (+52) ;

; артиллерийские системы – 1724 (+16 );

); РСЗО – 383 (+3) ;

; средства ПВО – 197 (+2) ;

; самолеты – 274 (+1) ;

; вертолеты – 252 ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5);

крылатые ракеты – 352 (+1) ;

; корабли / катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4120 (+13) ;

; специальная техника – 154 (+2) .

"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на донецком и лиманском направлениях", – отметили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.

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