"Хорошие были сутки". Украинские защитники уничтожили около 950 оккупантов за день – Генштаб ВСУ

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook 30 октября.
Остальные потери противника выглядят так:
- танки – 2672 (+13);
- боевые бронированные машины – 5453 (+52);
- артиллерийские системы – 1724 (+16);
- РСЗО – 383 (+3);
- средства ПВО – 197 (+2);
- самолеты – 274 (+1);
- вертолеты –252;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5);
- крылатые ракеты – 352 (+1);
- корабли / катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4120 (+13);
- специальная техника – 154 (+2).
"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на донецком и лиманском направлениях", – отметили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.
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