ВСУ на юге уничтожили российские комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1" – ОК "Юг"

В целом ВСУ на юге нанесли по позициям оккупантов 10 авиаударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

"По подтвержденным результатам в течение дня уничтожены 57 рашистов, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", гаубицы "Д-20" и "Мста-Б", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1", один танк и семь единиц автобронетехники. Повреждены еще один танк и три единицы авто-бронетехники", – говорится в сообщении.

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