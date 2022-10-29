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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнер"

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С 24 февраля ВСУ уничтожили около 70 250 российских оккупантов
С 24 февраля ВСУ уничтожили около 70 250 российских оккупантов
Фото: ЕРА

Бойцы спецподразделения "Хорт" Вооруженных сил Украины ликвидировали заместителя начальника штаба российской частной военной компании "Вагнер". Об этом 29 октября подразделение сообщило в Facebook.

При выполнении боевого задания украинские защитники столкнулись с вагнеровцами в ближнем бою.

"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "200-х" вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ "затрофеили" оружие высокопоставленного наемника. Это автомат АК-12, он был принят на вооружение армии РФ в 2018 году.

"Поздравляем побратимов с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем: в Украине вас ждет только смерть", – написало "Хорт".

https://www.facebook.com/sp.khort/posts/pfbid024pqxbDq7LV5X5N6fXVYJCPg4Aw5g5ZApWLxykcec3k4XdUxHxoY2xS1WV3AfQpSgl

Контекст:

По данным Генерального штаба, с 24 февраля ВСУ ликвидировали около 70 250 российских оккупантов, из них – 550 за последние сутки.

Теги: ВСУ, война России против Украины, ЧВК, потери армии России
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