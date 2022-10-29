Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнер"

С 24 февраля ВСУ уничтожили около 70 250 российских оккупантов Фото: ЕРА

При выполнении боевого задания украинские защитники столкнулись с вагнеровцами в ближнем бою.

"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "200-х" вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ "затрофеили" оружие высокопоставленного наемника. Это автомат АК-12, он был принят на вооружение армии РФ в 2018 году.

"Поздравляем побратимов с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем: в Украине вас ждет только смерть", – написало "Хорт".