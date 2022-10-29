Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнер"

При выполнении боевого задания украинские защитники столкнулись с вагнеровцами в ближнем бою.
"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "200-х" вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", – говорится в сообщении.
Бойцы ВСУ "затрофеили" оружие высокопоставленного наемника. Это автомат АК-12, он был принят на вооружение армии РФ в 2018 году.
"Поздравляем побратимов с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем: в Украине вас ждет только смерть", – написало "Хорт".
По данным Генерального штаба, с 24 февраля ВСУ ликвидировали около 70 250 российских оккупантов, из них – 550 за последние сутки.