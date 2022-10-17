СБУ сообщила о подозрении наемнику "Вагнера" из Ивано-Франковской области

По информации СБУ, наемник сейчас служит в войсках российских оккупантов в Донецкой области Фото: Управління СБ України в Івано-Франківській області / Facebook

По информации СБУ, речь идет о бывшем жителе Ивано-Франковской области, который сейчас служит в войсках российских оккупантов в Донецкой области. Так, после полномасштабного вторжения РФ в Украину наемник воевал против сил обороны Украины в Луганской области, а позже его подразделение было переброшено под Авдеевку Донецкой области.

"По данным контрразведки, ранее наемник в составе военной компании "Вагнер" принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. За свою преступную деятельность он получил одну из трех наград, которыми отмечают головорезов в "Вагнере", – так называемый "черный крест", – говорится в сообщении.

СБУ сообщила о подозрении наемнику по трем статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена (в редакции УК Украины, действовавшей на время совершения преступления), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

В службе заявили, что боевик вступил в незаконные вооруженные формирования в начале российской агрессии – в 2014 году. Сначала служил в 3-й отдельной мотострелковой бригаде "ДНР", а приняли его в "Вагнер" год спустя благодаря криминальному прошлому – он был осужден за насильственное преступление.