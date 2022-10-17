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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Смена власти и капитуляция или поражение на поле боя и развал РФ. В СБУ озвучили вероятные сценарии завершения войны

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Илья Витюк: Поражение России на фронте с дальнейшим развалом РФ как таковой это, вероятно, тяжелее и может продолжаться дольше, но, с нашей точки зрения, это, наверное, более приемлемый вариант
Илья Витюк: Поражение России на фронте с дальнейшим развалом РФ как таковой – это, вероятно, тяжелее и может продолжаться дольше, но, с нашей точки зрения, это, наверное, более приемлемый вариант
Фото: ssu.gov.ua

Война, которую Россия ведет против Украины, может завершиться путем смены власти в РФ и ее капитуляцией или поражением на фронте. Такое мнение в интервью проекту "Ми – Україна" 16 октября высказал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Я вижу несколько наиболее вероятных сценариев такого завершения. Первый – это смена политического руководства РФ (вероятнее всего, путем госпереворота) и добровольная капитуляция. Это может произойти несколько раньше. Второй сценарий – это полное поражение России на фронте с дальнейшим развалом РФ как таковой. Это, вероятно, тяжелее и может продолжаться дольше, но, с нашей точки зрения, это, наверное, более приемлемый вариант. Потому что в таком случае ниже риск рецидива. Мы очень не хотим, чтобы наши дети или внуки через через короткий промежуток времени снова воевали", – сказал он. 

Витюк не стал озвучивать конкретные сроки, когда могут быть реализованы эти сценарии. Реагируя на слова ведущей, он сказал, что "очень хочет верить" прогнозу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявлял, что весной 2023 года "начнется завершение этого конфликта"

"Но не могу так уверенно сказать, – добавил Витюк. – Единственное, что скажу: у меня и большинства моих коллег особое отношение к этому. Мы делаем все, чтобы максимально ускорить нашу победу, но готовы воевать и бороться хоть и до конца нашей жизни – столько, сколько будет нужно". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, назвав это "спецоперацией" по "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в ходе которого освободили тысячи квадратных километров территории Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, война России против Украины, власть, Служба безопасности Украины, Илья Витюк
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