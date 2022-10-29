Склады с боеприпасами, опорные пункты, ПВО. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам российских оккупантов

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также три – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинские ракетные войска и артиллерия за тот же период поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники противника, два их склада с боеприпасами, зенитную ракетную установку и шесть "других важных военных объектов оккупантов".

"На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два БПЛА "Орлан-10" врага", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)