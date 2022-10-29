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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Склады с боеприпасами, опорные пункты, ПВО. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам российских оккупантов

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В Генштабе перечислили, по каким объектам наносили удары ВСУ
В Генштабе перечислили, по каким объектам наносили удары ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли 30 ударов по российским оккупантам. Об этом проинформировал 29 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также три – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что украинские ракетные войска и артиллерия за тот же период поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники противника, два их склада с боеприпасами, зенитную ракетную установку и шесть "других важных военных объектов оккупантов".

"На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два БПЛА "Орлан-10" врага", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026wGaiQtU35x4wejPi4SyssYVhwpmWxUAQaFMdn4vp8Ut2oZQJfBwM31bTEVQVbwCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 29 октября, в Украине уже погибло около 70 250 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, ПВО, оборона, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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