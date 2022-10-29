Склады с боеприпасами, опорные пункты, ПВО. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам российских оккупантов

"Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также три – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что украинские ракетные войска и артиллерия за тот же период поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники противника, два их склада с боеприпасами, зенитную ракетную установку и шесть "других важных военных объектов оккупантов".
"На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету Х-59 и два БПЛА "Орлан-10" врага", – рассказали в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 29 октября, в Украине уже погибло около 70 250 оккупантов.