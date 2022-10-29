ВСУ 28 октября отбили атаки оккупантов в районе трех населенных пунктов в Донецкой области – Генштаб ВСУ

Речь идет о Водяном, Каменке и Невельском.
Также авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО войск РФ.
"На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один беспилотник врага. Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 октября, составили около 69 700 военных, 2640 танков, 272 самолета, 251 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".