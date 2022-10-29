ВСУ 28 октября отбили атаки оккупантов в районе трех населенных пунктов в Донецкой области – Генштаб ВСУ

Речь идет о Водяном, Каменке и Невельском.

Также авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО войск РФ.

"На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один беспилотник врага. Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника", – говорится в сообщении.

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