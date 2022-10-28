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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 480 оккупантов, сбили один российский самолет и два вертолета – Генштаб ВСУ

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 700 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 700 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 700 российских оккупантов. Об этом 28 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ ликвидировали около 480 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

  • танки – 2640 (+9);
  • боевые бронированные машины – 5378 (+14);
  • артиллерийские системы – 1698 (+8);
  • РСЗО – 379;
  • средства ПВО – 192;
  • самолеты – 272 (+1);
  • вертолеты – 251 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3);
  • крылатые ракеты – 351;
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4088 (+10);
  • специальная техника – 151 (+1).

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032Mn4n2wz4XAvxWgki9CjxSiFWZWPkYZAY5AVQifxRKQaKZQqETw1frwffGh8t2Q8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, контрнаступление
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