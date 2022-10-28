Украинские военные за сутки уничтожили 480 оккупантов, сбили один российский самолет и два вертолета – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения ВСУ ликвидировали около 480 российских захватчиков.
Другие потери армии РФ составили:
Данные уточняются, отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.