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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ отбили атаки противника возле 13 населенных пунктов – Генштаб

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ВСУ поразили 25 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника
ВСУ поразили 25 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов возле 13 населенных пунктов. Об этом 28 октября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики наступали в районе Андреевки, Белогоровки Луганской области и Бахмута, Бахмутского, Времовки, Зеленополья, Соледара, Майорска, Марьинки, Невельского, Новобахмутовки, Первомайского, Яковлевки Донецкой области.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по российским захватчикам 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также один российский склад с боеприпасами.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Bbg16yyLqoNrZnKtER5iCTWZJpgEL4v1gvNjVZp5XFkFffD4oLGUsveCc1SKw4UHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, авиация, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, контрнаступление
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