Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ отбили атаки противника возле 13 населенных пунктов – Генштаб

Российские захватчики наступали в районе Андреевки, Белогоровки Луганской области и Бахмута, Бахмутского, Времовки, Зеленополья, Соледара, Майорска, Марьинки, Невельского, Новобахмутовки, Первомайского, Яковлевки Донецкой области.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по российским захватчикам 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также один российский склад с боеприпасами.

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