Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки, ВСУ отбили атаки противника возле 13 населенных пунктов – Генштаб

Российские захватчики наступали в районе Андреевки, Белогоровки Луганской области и Бахмута, Бахмутского, Времовки, Зеленополья, Соледара, Майорска, Марьинки, Невельского, Новобахмутовки, Первомайского, Яковлевки Донецкой области.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по российским захватчикам 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также один российский склад с боеприпасами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.