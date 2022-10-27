В Луганской области есть продвижение ВСУ на двух направлениях – Гайдай

"На сватовском и кременском направлениях есть продвижение наших защитников. Дождь мешает, но ВСУ шагают вперед", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но результата им это не принесло, "все атаки были отражены".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 октября Гайдай говорил, что "дождливая погода немного замедляет наступление наших защитников", но движение вперед есть. Он также заявил, что "скоро будут хорошие новости".