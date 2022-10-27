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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области есть продвижение ВСУ на двух направлениях – Гайдай

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Гайдай сообщил о безрезультатных атаках оккупантов
Гайдай сообщил о безрезультатных атаках оккупантов
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

В Луганской области Вооруженные силы Украины добиваются успеха, несмотря на дождь. Об этом сообщил 27 октября в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На сватовском и кременском направлениях есть продвижение наших защитников. Дождь мешает, но ВСУ шагают вперед", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но результата им это не принесло, "все атаки были отражены".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 октября Гайдай говорил, что "дождливая погода немного замедляет наступление наших защитников", но движение вперед есть. Он также заявил, что "скоро будут хорошие новости".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, деоккупирован ряд населенных пунктов Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество. ВСУ продолжают воевать с оккупантами в этом регионе Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Вооруженные силы Украины, Сватово, вторжение, Сергей Гайдай, дождь, ВСУ, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация, контрнаступление
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