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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреливают освобожденные села в Луганской области, военные не разрешают жителям возвращаться – Гайдай

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Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Все деоккупированные села в Луганской области почти полностью разрушены, россияне продолжают их обстреливать. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телепроекта "Freeдом", видео он опубликовал в Telegram.

Россияне продолжают накрывать "Градами" освобожденные населенные пункты, там слишком опасно. Местного населения в селах остается не так много, в одном из сел – всего шесть [человек]. В целях безопасности военные до сих пор не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали там жизнедеятельность. Территории еще не разминированы, сообщил Гайдай.

Также оккупанты решили не восстанавливать Попасную. Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне. То же ждет и другие города области, в частности Северодонецк и Лисичанск.

Гайдай рассказал, что из-за проливных дождей наступление наших защитников замедлилось, однако продвижение есть. В ближайшие дни погода должна улучшиться, добавил он.

Также Гайдай опубликовал видео из освобожденной Белогоровки, чтобы продемонстрировать, почему опасно находиться даже в освобожденных населенных пунктах, пока не будет получено разрешение военных.

"Последние 10 суток были очень трудными для калиновских нацгвардейцев. Они под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают нашу Белогоровку. Как отмечает военнослужащий 8-го полка НГУ с позывным Журналист, удержать этот населенный пункт для сил обороны было чрезвычайно важно, так как это первый освобожденный населенный пункт в Луганской области", – написал он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины.

5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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