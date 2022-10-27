Россияне обстреливают освобожденные села в Луганской области, военные не разрешают жителям возвращаться – Гайдай

Россияне продолжают накрывать "Градами" освобожденные населенные пункты, там слишком опасно. Местного населения в селах остается не так много, в одном из сел – всего шесть [человек]. В целях безопасности военные до сих пор не дают разрешения, чтобы администрации заходили в села и налаживали там жизнедеятельность. Территории еще не разминированы, сообщил Гайдай.

Также оккупанты решили не восстанавливать Попасную. Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне. То же ждет и другие города области, в частности Северодонецк и Лисичанск.

Гайдай рассказал, что из-за проливных дождей наступление наших защитников замедлилось, однако продвижение есть. В ближайшие дни погода должна улучшиться, добавил он.

Также Гайдай опубликовал видео из освобожденной Белогоровки, чтобы продемонстрировать, почему опасно находиться даже в освобожденных населенных пунктах, пока не будет получено разрешение военных.

"Последние 10 суток были очень трудными для калиновских нацгвардейцев. Они под шквальным почти круглосуточным огнем удерживают нашу Белогоровку. Как отмечает военнослужащий 8-го полка НГУ с позывным Журналист, удержать этот населенный пункт для сил обороны было чрезвычайно важно, так как это первый освобожденный населенный пункт в Луганской области", – написал он.