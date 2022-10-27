В Сватовском районе ВСУ уничтожили целую казарму с оккупантами – Гайдай

"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами", – написал он.
Кроме того, глава ОВА рассказал, что в оккупационной администрации области в очередной раз заявили о нецелесообразности восстановления разрушенной Попасной.
"Никто из оккупантов не в состоянии взять ответственность за решение о Попасной. Сначала издали указ о нецелесообразности ее восстановления, затем на более высоком уровне – то есть в России – его опровергли, а сейчас снова готовят местных жителей к предыдущему развитию событий", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что оккупанты также ищут средства для строительства жилья в Первомайске и Золотом. Гайдай предположил, что они выделялись, но были украдены.
"То ли деньги поступили, а потом внезапно исчезли, то ли исчезли еще до поступления, но факты массовых невыплат уже дошли до так называемого руководства "республики". Виновных ищут, пропавшие средства – нет", – добавил глава ОВА.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территорий на юге Украины.
5 октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов. По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины ликвидировали около 320 российских захватчиков.