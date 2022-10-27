В Сватовском районе ВСУ уничтожили целую казарму с оккупантами – Гайдай

По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины ликвидировали около 320 российских захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами", – написал он.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что в оккупационной администрации области в очередной раз заявили о нецелесообразности восстановления разрушенной Попасной.

"Никто из оккупантов не в состоянии взять ответственность за решение о Попасной. Сначала издали указ о нецелесообразности ее восстановления, затем на более высоком уровне – то есть в России – его опровергли, а сейчас снова готовят местных жителей к предыдущему развитию событий", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что оккупанты также ищут средства для строительства жилья в Первомайске и Золотом. Гайдай предположил, что они выделялись, но были украдены.

"То ли деньги поступили, а потом внезапно исчезли, то ли исчезли еще до поступления, но факты массовых невыплат уже дошли до так называемого руководства "республики". Виновных ищут, пропавшие средства – нет", – добавил глава ОВА.