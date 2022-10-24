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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Скоро будут хорошие новости". Гайдай объяснил, почему в Луганской области замедлилось контрнаступление ВСУ

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Гайдай: Мы продолжаем шагать вперед
Гайдай: Мы продолжаем шагать вперед
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Fаcebook

Контрнаступление Вооруженных сил Украины замедляется в Луганской области из-за непогоды, сообщил 23 октября в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Дождливая погода немного замедляет наступление наших защитников в Луганской области, но мы продолжаем шагать вперед. Скоро будут хорошие новости", – написал он.

В эфире телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации разместил в соцсети, он подчеркнул, что хотя российская армия и "устаревшая и какая-то заржавевшая", но к ней нельзя относиться "презрительно", потому что это "огромная махина" даже тогда, когда в нее набрали тысячи мобилизованных, которые "ничего не понимают в военном деле" и будут "быстро погибать".

"Все равно это много людей, которые будут стрелять в сторону Вооруженных сил Украины, и эффект все равно может быть определенный", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество. ВСУ продолжают воевать с оккупантами в этом регионе Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: погода, Луганская область, армия, война, непогода, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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