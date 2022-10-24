"Скоро будут хорошие новости". Гайдай объяснил, почему в Луганской области замедлилось контрнаступление ВСУ

"Дождливая погода немного замедляет наступление наших защитников в Луганской области, но мы продолжаем шагать вперед. Скоро будут хорошие новости", – написал он.
В эфире телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации разместил в соцсети, он подчеркнул, что хотя российская армия и "устаревшая и какая-то заржавевшая", но к ней нельзя относиться "презрительно", потому что это "огромная махина" даже тогда, когда в нее набрали тысячи мобилизованных, которые "ничего не понимают в военном деле" и будут "быстро погибать".
"Все равно это много людей, которые будут стрелять в сторону Вооруженных сил Украины, и эффект все равно может быть определенный", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Деоккупировано семь населенных пунктов Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество. ВСУ продолжают воевать с оккупантами в этом регионе Украины.