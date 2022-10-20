ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление Луганской области после деоккупации понадобится около семи лет – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Гайдая, россияне, отступая, "планируют уничтожить после себя все"
По словам Гайдая, россияне, отступая, "планируют уничтожить после себя все"
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram (архив)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что на восстановление инфраструктуры в Луганской области после ее освобождения понадобится до семи лет, но разминировать ее придется еще дольше. Об этом он говорил 19 октября в эфире телемарафона, фрагмент видео опубликован в Telegram Гайдая.

"Если мы говорим про те разрушения, которые есть на сегодняшний день... Лет 10 придется только заниматься разминированием. Параллельно нужно будет где-то четыре года, чтоб восстановить всю критическую инфраструктуру, под ключ, полностью... [За период] до семи лет можно будет восстановить Луганскую область в идеальном состоянии, она будет намного лучше, чем была, потому что вся инфраструктура будет современная, модернизированная. Но это на данный момент, что будет дальше – время покажет", – сказал Гайдай.

Чиновник отметил, что россияне при отступлении разрушают и минируют населенные пункты, дороги, трассы, мосты, административные здания и "планируют уничтожить после себя все". Село Стельмаховка, откуда оккупантов выбили ВСУ, россияне уничтожают "Градами".

Гайдай считает, что на этом враг не остановится, и можно только предположить, в каком состоянии будут села и города региона после отступления оккупантов. Он выразил надежду, что ситуация будет сравнимой с Харьковской областью, где россияне покидали захваченные территории так быстро, что "больше отступали, чем разрушали".

"Попасная, Белогоровка, Тошковка, Новотошковское... сейчас стирается полностью Стельмаховка. Думаю, что на этом россияне не остановятся. Тем не менее восстанавливать нужно будет в любом случае все населенные пункты", – подчеркнул он.

По словам Гайдая, в первую очередь будут восстанавливать те села, где проживало максимальное количество людей.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

Теги: Луганская область, Попасная, Сергей Гайдай, Тошковка, Новотошковское, война России против Украины, разминирование, разрушения, инфраструктура, Белогоровка, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (442993)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (290662)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (225245)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (190733)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (102380)
6
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (84318)
7
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84218)
8
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (57707)
 
 
 
 