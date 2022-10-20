На восстановление Луганской области после деоккупации понадобится около семи лет – Гайдай

По словам Гайдая, россияне, отступая, "планируют уничтожить после себя все" Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram (архив)

"Если мы говорим про те разрушения, которые есть на сегодняшний день... Лет 10 придется только заниматься разминированием. Параллельно нужно будет где-то четыре года, чтоб восстановить всю критическую инфраструктуру, под ключ, полностью... [За период] до семи лет можно будет восстановить Луганскую область в идеальном состоянии, она будет намного лучше, чем была, потому что вся инфраструктура будет современная, модернизированная. Но это на данный момент, что будет дальше – время покажет", – сказал Гайдай.

Чиновник отметил, что россияне при отступлении разрушают и минируют населенные пункты, дороги, трассы, мосты, административные здания и "планируют уничтожить после себя все". Село Стельмаховка, откуда оккупантов выбили ВСУ, россияне уничтожают "Градами".

Гайдай считает, что на этом враг не остановится, и можно только предположить, в каком состоянии будут села и города региона после отступления оккупантов. Он выразил надежду, что ситуация будет сравнимой с Харьковской областью, где россияне покидали захваченные территории так быстро, что "больше отступали, чем разрушали".

"Попасная, Белогоровка, Тошковка, Новотошковское... сейчас стирается полностью Стельмаховка. Думаю, что на этом россияне не остановятся. Тем не менее восстанавливать нужно будет в любом случае все населенные пункты", – подчеркнул он.

По словам Гайдая, в первую очередь будут восстанавливать те села, где проживало максимальное количество людей.