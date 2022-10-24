Оккупанты выгоняют из домов жителей Луганской области, чтобы поселить военных – Гайдай

"Приходят безапелляционно, дают время несколько часов, чтобы люди выехали из своих квартир или домов. И туда заезжают военные. Кому какая квартира понравилась, туда и заезжают", – сказал он.

Гайдай добавил, что в то же время в области ужесточили пропускной режим.

"Пытаются максимально "зарежимить" область потому, что все время где-то что-то у них взрывается, и взрывается очень четко. Пытаются сделать внутреннюю фильтрацию на территории отдельно взятых населенных пунктов", – сказал он.