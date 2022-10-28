Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории

Любовь стоит на фоне техники оккупантов, уничтоженной силами ее подразделения Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Она стоит на фоне техники оккупантов, уничтоженной силами ее подразделения. В публикации отмечается, что до 2016 года Любовь работала учителем истории.

"Посмотрите в ее глаза. Женщина. мать, воин. В ее взгляде – вся решительность нашей земли", – говорится в комментарии к фото.

"Учительница гуманитарной науки смогла перепрофилироваться на сложную специальность, предполагающую многослойные вычисления, редко такое увидишь в жизни", – восхитились в сети.