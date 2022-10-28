Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2022
 
Новости

Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Любовь стоит на фоне техники оккупантов, уничтоженной силами ее подразделения
Любовь стоит на фоне техники оккупантов, уничтоженной силами ее подразделения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

28 октября на странице Генерального штаба ВСУ опубликованы фото, на которых запечатлена украинская защитница, которая является первой в Украине женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение.

Она стоит на фоне техники оккупантов, уничтоженной силами ее подразделения. В публикации отмечается, что до 2016 года Любовь работала учителем истории.

"Посмотрите в ее глаза. Женщина. мать, воин. В ее взгляде – вся решительность нашей земли", – говорится в комментарии к фото.

"Учительница гуманитарной науки смогла перепрофилироваться на сложную специальность, предполагающую многослойные вычисления, редко такое увидишь в жизни", – восхитились в сети.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0262C6NDAhLC2nYuSx1z9FMPqfdF9igiwsavK8FWMFjg5gurrNHL7BgWuoJkYSpjDpl

Контекст:

В Вооруженных силах Украины служат и работают более 50 тыс. женщин, из них на передовой – более 5 тыс. 

Теги: артиллерия, ВСУ, война России против Украины, женщины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
Алеся БАЦМАН
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Елена ПОСКАННАЯ
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Генштаб ВСУ показал первую женщину, которая возглавила артиллерийское подразделение. До войны она была учителем истории
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
Пятилетний Сын Джорджа и Амаль Клуни нарисовал тюрьму для Путина
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Зимовать в нем физически не сможем". Дизайнер Патока переехала во Львов и заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
"Очень возбуждающий мохер", "В таких и зима не страшна". Украинская ведущая показала, как выглядят трусы с начесом. Фото
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
  "У украинцев всегда все было хорошо с юмором и сексом". На Takflix выпустили фильм об украинских скабрезных песнях. Видео
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Не удивлена". Katya Chilly высказалась о первых итогах нацотбора на "Евровидение 2023". Она подавала заявку, но не прошла отбор
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 