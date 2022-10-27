"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности

"У меня под сердцем бандерятко, – написала она. – Я так долго не решалась сказать. Беременная снайпер – прямо сюр какой-то. Так получилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему в середине сентября я покинула боевой фронт и перешла в тыловой".
Эмеральд написала, что первые месяцы скрывала беременность от мужа и командиров, но затем у нее начался токсикоз.
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До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в терроборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".
14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.