"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности

"У меня под сердцем бандерятко, – написала она. – Я так долго не решалась сказать. Беременная снайпер – прямо сюр какой-то. Так получилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему в середине сентября я покинула боевой фронт и перешла в тыловой".

Эмеральд написала, что первые месяцы скрывала беременность от мужа и командиров, но затем у нее начался токсикоз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євгенія Емеральд (@emerald.evgeniya)