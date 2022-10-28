Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 15 авиационных и один ракетный удар – Генштаб ВСУ

Также противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области, а также Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, проводит фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, и активно ведет воздушную разведку.

В Генштабе подчеркнули, что нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские захватчики продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое вышло 24 октября.

В то же время он отметил, Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.