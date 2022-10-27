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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Градов" и артиллерии 152-мм калибра обстреляли утром центр села в Сумской области, в один из домов залетел снаряд и не разорвался – ОВА

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В результате обстрелов российскими оккупантами села в Хотинской общине повреждены пять частных домов, отметил Живицкий
В результате обстрелов российскими оккупантами села в Хотинской общине повреждены пять частных домов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска утром 27 октября обстреляли территорию Хотинской общины Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"В 7.40 россияне из артиллерии обстреляли одно из сел общины. На мирные улицы и гражданских людей рашисты направили залпы из [РСЗО] "Градов" и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152-мм калибра. Взрывы были в центре села: повреждены пять частных домов. При этом в один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью, ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село", – написал руководитель ОВА.

Также осколок пробил две стены в местной библиотеке и амбулатории – работники чудом не пострадали, продолжил Живицкий.

"Есть разрушение и на местном агропредприятии. Осколком задело сторожевую собаку, та шокирована, снаряд разорвался прямо возле нее, – рассказал глава Сумской ОВА. – Повреждены линии электропередачи, интернет. На месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы, правоохранители и саперы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, 26 октября оккупанты выпустили 18 мин по приграничному поселку Сумской области.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, РСЗО, артиллерия, собаки, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, Дмитрий Живицкий, село
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