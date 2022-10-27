Оккупанты из "Градов" и артиллерии 152-мм калибра обстреляли утром центр села в Сумской области, в один из домов залетел снаряд и не разорвался – ОВА

В результате обстрелов российскими оккупантами села в Хотинской общине повреждены пять частных домов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"В 7.40 россияне из артиллерии обстреляли одно из сел общины. На мирные улицы и гражданских людей рашисты направили залпы из [РСЗО] "Градов" и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152-мм калибра. Взрывы были в центре села: повреждены пять частных домов. При этом в один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью, ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село", – написал руководитель ОВА.

Также осколок пробил две стены в местной библиотеке и амбулатории – работники чудом не пострадали, продолжил Живицкий.

"Есть разрушение и на местном агропредприятии. Осколком задело сторожевую собаку, та шокирована, снаряд разорвался прямо возле нее, – рассказал глава Сумской ОВА. – Повреждены линии электропередачи, интернет. На месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы, правоохранители и саперы".

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