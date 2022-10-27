Оккупанты утром обстреляли из артиллерии приграничные общины Сумской области

Оккупанты снова обстреляли приграничные общины в Сумской области Фото: EPA

По состоянию на 8.30 в Хотинской общине был зафиксирован артобстрел, который начался после 7.30 и продолжался.

"Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних общин", – отметил Живицкий.

Также был зафиксирован обстрел после 8.00 в Белопольской общине.