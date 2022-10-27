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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли из артиллерии приграничные общины Сумской области

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Оккупанты снова обстреляли приграничные общины в Сумской области
Оккупанты снова обстреляли приграничные общины в Сумской области
Фото: EPA

Ночь в Сумской области прошла тихо, однако к утру российские оккупанты открыли огонь из артиллерии по приграничным общинам. Об этом заявил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий 27 октября.

По состоянию на 8.30 в Хотинской общине был зафиксирован артобстрел, который начался после 7.30 и продолжался.

"Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних общин",  отметил Живицкий.

Также был зафиксирован обстрел после 8.00 в Белопольской общине.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

20 октября в Сумской области был зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов, в приграничной Середино-Будской общине. По словам Дмитрия Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.

Теги: Россия, Украина, взрыв, война, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, взрывы, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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