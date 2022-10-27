Оккупанты утром обстреляли из артиллерии приграничные общины Сумской области

По состоянию на 8.30 в Хотинской общине был зафиксирован артобстрел, который начался после 7.30 и продолжался.
"Именно эти взрывы слышат и сумчане, и жители соседних общин", – отметил Живицкий.
Также был зафиксирован обстрел после 8.00 в Белопольской общине.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
20 октября в Сумской области был зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов, в приграничной Середино-Будской общине. По словам Дмитрия Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.