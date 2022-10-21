Оккупанты снова обстреляли Сумскую область после небольшого затишья – ОВА

"Сегодня в приграничной зоне – один обстрел со стороны России. В полдень по территории Середино-Будской общины было 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Также огонь враг вел из стрелкового оружия", – написал он.
Живицкий добавил, что обошлось без жертв и разрушений.
В прошлый раз оккупанты обстреливали Сумскую область 18 октября, под огонь из минометов и артиллерии попали территории трех общин, были погибшие и раненые.
День 19 октября и ночь с 19-го на 20-е прошли тихо, сообщал Живицкий.
Контекст:
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.