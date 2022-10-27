Неспокойная ночь в Краматорске. Оккупанты обстреляли промышленное предприятие города

По словам Гончаренко, есть разрушения. Жертв не было.

Как сообщает "Радіо Свобода", дым виден из разных районов Краматорска, горят изделия из пластика.

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45% – об этом сообщал глава областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.

Краматорск периодически подвергается обстрелам со стороны оккупантов. В частности, вечером 26 сентября российские оккупанты одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску. В Краматорске ракеты упали в центр города, были ранены четыре человека.

29 сентября россияне нанесли четыре ракетных удара по Краматорску, ранены 11 человек. Были повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома.