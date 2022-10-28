Российское командование пытается скрыть реальные потери в Украине, чтобы избежать панических настроений в оккупационных войсках – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Командование российских оккупационных войск во избежание панических настроений среди личного состава всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих", – говорится в сообщении.

В то же время, по уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. В частности, в Запорожской области уничтожены восемь единиц вооружения и военной техники разного типа, а также ранены до 120 военнослужащих.

На временно захваченной территории Херсонской области зафиксировано прибытие в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

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