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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российское командование пытается скрыть реальные потери в Украине, чтобы избежать панических настроений в оккупационных войсках – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российское командование пытается скрыть реальные потери в Украине, чтобы избежать панических настроений в оккупационных войсках. Об этом 28 октября в Facebook заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Командование российских оккупационных войск во избежание панических настроений среди личного состава всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих", – говорится в сообщении.

В то же время, по уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. В частности, в Запорожской области уничтожены восемь единиц вооружения и военной техники разного типа, а также ранены до 120 военнослужащих.

На временно захваченной территории Херсонской области зафиксировано прибытие в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Bbg16yyLqoNrZnKtER5iCTWZJpgEL4v1gvNjVZp5XFkFffD4oLGUsveCc1SKw4UHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, потери
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