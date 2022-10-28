Путин заявил, что потери ВСУ "местами" в 10 раз превосходят потери оккупантов

Путин пытается убедить российскую аудиторию в том, что на одного погибшего оккупанта приходится несколько бойцов ВСУ Фото: EPA

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей [в ВСУ] не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", – утверждает президент страны-агрессора.

22 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих. После этого 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на данном этапе войны украинская армия теряет убитыми до 50 человек в день.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября по случаю объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. До этого Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).