Путин заявил, что потери ВСУ "местами" в 10 раз превосходят потери оккупантов

"Потери там местами, говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7, 1 к 8. Людей [в ВСУ] не жалеют совсем. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", – утверждает президент страны-агрессора.
22 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих. После этого 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на данном этапе войны украинская армия теряет убитыми до 50 человек в день.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября по случаю объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. До этого Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).
В конце июня Зеленский заявлял, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек, сообщило 12 октября российское СМИ "Важные истории".
Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ссылаясь на данные, озвученные командующим ОК "Юг" генерал-майором Андреем Ковальчуком, 16 октября сообщила, что на юге Украины потери ВСУ и российской армии соотносятся как 1:6,5, т.е. на одного погибшего украинца приходится более шести ликвидированных оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ на 27 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 220 российских оккупантов.