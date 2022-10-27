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Ничего нового – Белый дом о выступлении Путина на "Валдае"

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Выступление Путина на "Валдае" показало, что его стратегические цели не изменились, заявила секретарь Белого дома
Выступление Путина на "Валдае" показало, что его стратегические цели не изменились, заявила секретарь Белого дома
Фото: EPA

Речь президента РФ Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" показала, что его стратегические цели не изменились. Об этом заявила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 27 октября. Аудиоверсию ее выступления обнародовал Белый дом в YouTube.

"Скажу о речи Путина довольно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство, и это очевидно как минимум из того, что он начал войну в Украине", – сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что позиция США – продолжать поддерживать Украину.

Во время своего выступления в клубе "Валдай" Путин заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником. Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе". 

Теги: Владимир Путин, США, ядерное оружие, Белый дом, российская агрессия, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
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