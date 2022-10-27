Ничего нового – Белый дом о выступлении Путина на "Валдае"

"Скажу о речи Путина довольно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство, и это очевидно как минимум из того, что он начал войну в Украине", – сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что позиция США – продолжать поддерживать Украину.

Во время своего выступления в клубе "Валдай" Путин заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником. Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".