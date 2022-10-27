"Всем сидеть на попе ровно и не крякать". Путин прокомментировал Революцию достоинства в Украине

Путин (на фото) считает, что Янукович проиграл бы выборы в 2014 году Скриншот: Реальное время / YouTube

Глава Кремля снова сказал, что к событиям Революции достоинства якобы причастен Запад.

"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (пере дамами прошу извинения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.

Он также признал, что Виктор Янукович проиграл бы выборы президента Украины в 2014 году.

В Украине правоохранители выяснили, что во время Евромайдана были незаконные поставки гранат из России.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, гранаты применяли против митингующих на Майдане 18-го и 19 февраля 2014 года, тогда пострадало 86 человек, один погиб.