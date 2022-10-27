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Евромайдан

"Всем сидеть на попе ровно и не крякать". Путин прокомментировал Революцию достоинства в Украине

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Путин (на фото) считает, что Янукович проиграл бы выборы в 2014 году
Путин (на фото) считает, что Янукович проиграл бы выборы в 2014 году
Скриншот: Реальное время / YouTube

Президент России Владимир Путин 27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" в очередной раз назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан в Украине 2014 года, в результате которого была свергнута пророссийская власть. Трансляцию вел YouTube-канал "Реальное время".

Глава Кремля снова сказал, что к событиям Революции достоинства якобы причастен Запад.

"Зачем было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, извините меня (пере дамами прошу извинения), всем сидеть на попе ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем". По-другому я просто не могу объяснить эти действия", – заявил Путин.

Он также признал, что Виктор Янукович проиграл бы выборы президента Украины в 2014 году.

В Украине правоохранители выяснили, что во время Евромайдана были незаконные поставки гранат из России.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, гранаты применяли против митингующих на Майдане 18-го и 19 февраля 2014 года, тогда пострадало 86 человек, один погиб.

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Акции получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Евромайдан, Революция достоинства
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