28 октября оккупанты нанесли по Украине четыре ракетных и до 25 авиаударов – Генштаб ВСУ

Россияне наносят ракетные удары по Украине с 24 февраля Фото: EPA

Также оккупанты совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись районам более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области", – говорится в сообщении.

Также из артиллерии, танков и минометов войска РФ обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.