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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам". Зеленский показал сбитый дрон Shahed-136. Видео

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Зеленский: Вражеские самолеты, вертолеты и Shahed будут падать. Не упадет только украинский народ
Зеленский: Вражеские самолеты, вертолеты и Shahed будут падать. Не упадет только украинский народ
Фото: president.gov.ua

За двое суток российские оккупанты использовали для атак по территории Украины более 30 дронов, 23 из них были сбиты. Об этом в своем обращении, опубликованном поздно вечером 27 октября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба стая их воронья. За двое суток выпущено более 30 дронов, защитники нашего неба не допустили прорыва стервятников врага вглубь страны и приземлили 23 Shahed. Кроме этого, в металлолом превращены управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25", – сказал он. 

Всего за время полномасштабного вторжения, по словам Зеленского, Россия нанесла 4,5 тыс. ракетных ударов и более 8 тыс. авианалетов. 

"Мы боремся, будем сбивать больше. Я благодарю часовых нашего неба. Также благодарю всех, кто участвовал в сборе на ловцов вот таких Shahed", – добавил он и показал сбитый беспилотник Shahed-136. 

Президент записал видеообращение, стоя на улице рядом со сбитым дроном. 

"Я верю, совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда их ни летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. Shahed будут падать. Не упадет только украинский народ! Героический народ, точно вошедший в мировую историю", – добавил он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/574046394479712/

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие"

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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