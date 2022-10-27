В Украине разработали беспилотник для глубокой разведки и корректировки HIMARS

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного наступления России. И менее чем через полгода Shark уже летал. Двойная гордость, что это украинский беспилотник – от идеи до производства", – говорится в сообщении.

В компании пообещали постепенно рассказывать о технических характеристиках аппарата и деталях.

LB.ua сообщает, что аппарат обладает надежной зашифрованной связью и камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Он устойчив к работе в условиях радиоэлектронной борьбы.

БПЛА сконструирован специально для проникновения на временно контролируемую врагом территорию: для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения, в частности американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Дрон может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта. Крейсерская скорость составляет 70–90 км/ч, а максимальная – 150 км/ч. Время полета – более двух часов. Размах крыльев – 1,91 м, взлетная масса – 10 кг. Дальность связи – 60 км. Взлетает при помощи катапульты, приземляется с парашютом.