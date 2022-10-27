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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине разработали беспилотник для глубокой разведки и корректировки HIMARS

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В Украине создали новый беспилотник
В Украине создали новый беспилотник
Скриншот: Ukrspecsystems / Facebook

В Украине создали уникальный беспилотник Shark, который может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня. Об этом сообщила компания Ukrspecsystems 27 октября в Facebook.

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного наступления России. И менее чем через полгода Shark уже летал. Двойная гордость, что это украинский беспилотник – от идеи до производства", – говорится в сообщении.

В компании пообещали постепенно рассказывать о технических характеристиках аппарата и деталях.

https://www.facebook.com/ukrspecsystems/videos/638298307906715/

LB.ua сообщает, что аппарат обладает надежной зашифрованной связью и камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Он устойчив к работе в условиях радиоэлектронной борьбы.

БПЛА сконструирован специально для проникновения на временно контролируемую врагом территорию: для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе западного дальнобойного вооружения, в частности американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Дрон может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта. Крейсерская скорость составляет 70–90 км/ч, а максимальная – 150 км/ч. Время полета – более двух часов. Размах крыльев – 1,91 м, взлетная масса – 10 кг. Дальность связи – 60 км. Взлетает при помощи катапульты, приземляется с парашютом.

Контекст:

Ukrspecsystems – украинская компания, созданная в 2014 году, которая занимается разработкой и производством военных и гражданских комплексов БПЛА, наземных станций управления, полезной нагрузки, компонентов и программного обеспечения.

Она выпускает два класса беспилотников – БПЛА оперативно-тактического уровня PD-2 и тактический беспилотный авиационный комплекс на базе электрического разведывательного БПЛА Shark.

Теги: военная техника, беспилотники, технологии, война России против Украины
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