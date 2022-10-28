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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по Николаеву из С-300. Разрушено административное здание, один человек ранен

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По данным мэра Николаева, оккупанты направляют на город в среднем восемь ракет в день
По данным мэра Николаева, оккупанты направляют на город в среднем восемь ракет в день
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты прошедшей ночью нанесли удар по Николаеву. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью 28 октября около 1.00 Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и поврежден рядом расположенный многоэтажная новостройка", – написал Ким.

Также, по данным главы ОВА, повреждена хлебопекарня.

Помимо этого, в результате обстрела один человек получил легкие ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа. После этого местные власти неоднократно сообщали о новых разрушениях в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что за восемь месяцев полномасштабного вторжения России в Украину город не обстреливали всего 40 дней. Оккупанты направляют на Николаев в среднем восемь ракет в день, погибли 148 человек, за помощью к медикам обратились около 800 тяжелораненых мирных жителей.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Виталий Ким, российские оккупанты
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