В районе Майорска уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению – Генштаб ВСУ

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка", – говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих РФ, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Война России против Украины. Главное (обновляется)