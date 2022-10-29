В районе Майорска уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению – Генштаб ВСУ

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка", – говорится в сообщении.
Также в населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих РФ, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 28 октября, составили около 69 700 военных, 2640 танков, 272 самолета, 251 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".