За сутки силы противовоздушной обороны сбили российский вертолет и штурмовик Су-25 оккупантов

Согласно данным из утренней сводки Генштаба, 15 атак украинские летчики провели по районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, две – по взводным опорным пунктам, еще четыре – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет и один штурмовик Су-25 противника. Кроме того, военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку, говорится в сообщении.