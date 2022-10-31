Шмыгаль: Ракетами и дронами оккупантов поражено 10 регионов Украины, повреждено 18 объектов, большинство – энергетические

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражено 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические", – написал глава правительства.
По словам Шмыгаля, в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения.
"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении", – резюмировал глава Кабмина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Одна из ракет оккупантов упала на территории Молдовы, ее сбили силы ПВО Украины.
Воздушная тревога звучала по всей Украине, после 10.00 ее начали постепенно отменять.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.