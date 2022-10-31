Шмыгаль: Ракетами и дронами оккупантов поражено 10 регионов Украины, повреждено 18 объектов, большинство – энергетические

Цель оккупантов – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура Украины, отметил Шмыгаль Фото: Віталій Коваль / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражено 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические", – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении", – резюмировал глава Кабмина.

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