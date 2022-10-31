За сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ сбили самолет и вертолет оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском и лиманском направлениях, уточнили в Генштабе.

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