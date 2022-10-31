За сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ сбили самолет и вертолет оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
За последние сутки силы обороны Украины ликвидировали около 620 российских оккупантов. Общее число потерь России в личном составе за время полномасштабного вторжения достигло 71 820, сообщил Генштаб ВСУ.
Остальные потери противника выглядят так:
танки – 2686 (+14);
боевые бронированные машины – 5485 (+32);
артиллерийские системы – 1728 (+4);
РСЗО – 383 (+0);
средства ПВО – 197 (+0);
самолеты – 275 (+1);
вертолеты – 253 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1);
крылатые ракеты – 352 (+0);
корабли/катера – 16 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны – 4128 (+8);
специальная техника – 154 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском и лиманском направлениях, уточнили в Генштабе.
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