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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов – Генштаб

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За сутки ВСУ сбили самолет и вертолет оккупантов
За сутки ВСУ сбили самолет и вертолет оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки силы обороны Украины ликвидировали около 620 российских оккупантов. Общее число потерь России в личном составе за время полномасштабного вторжения достигло 71 820, сообщил Генштаб ВСУ.

Остальные потери противника выглядят так:

  • танки – 2686 (+14);
  • боевые бронированные машины – 5485 (+32);
  • артиллерийские системы – 1728 (+4);
  • РСЗО – 383 (+0);
  • средства ПВО – 197 (+0);
  • самолеты – 275 (+1);
  • вертолеты – 253 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1);
  • крылатые ракеты – 352 (+0);
  • корабли/катера – 16 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4128 (+8);
  • специальная техника – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском и лиманском направлениях, уточнили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ff89Q5bEmD7dxoeLKrGTiiPtCRzNzMyUE8vsPxxTit4KPcEfmdtgCetBPLUDZKLXl

    Ольга БЕРЕЗЮК
    журналистка
    Теги: война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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