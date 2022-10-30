Украина, ООН и Россия не смогли согласовать движение судов по "зерновому коридору". Экспорт невозможен, заявил Кубраков

Об этом проинформировал сайт ООН.

29 октября по этому коридору прошло девять судов (пять на выход и четыре на вход), более 10 судов (в обе стороны) ожидают входа в коридор, говорится в релизе.

"Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен сегодня [29 октября] делегацией Российской Федерации в СКК о ее обеспокоенности по поводу безопасности передвижения торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы. Абдулла довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в СКК. Совместное соглашение в СКК о движении входящих и выходящих судов 30 октября не было достигнуто. СКК анализирует последние события, оценивает влияние на деятельность СКК и обсуждает дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter заявил о невозможности экспорта продовольствия. По его словам, сегодня утром из Украины должен был выйти балкер Ikaria Angel, на борту которого 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для Эфиопии.

"Но из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", – подчеркнул министр.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL * loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the * port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians * , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно стоит в порту Черноморска Одесской области.