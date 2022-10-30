Украина, ООН и Россия не смогли согласовать движение судов по "зерновому коридору". Экспорт невозможен, заявил Кубраков

Об этом проинформировал сайт ООН.
29 октября по этому коридору прошло девять судов (пять на выход и четыре на вход), более 10 судов (в обе стороны) ожидают входа в коридор, говорится в релизе.
"Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен сегодня [29 октября] делегацией Российской Федерации в СКК о ее обеспокоенности по поводу безопасности передвижения торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы. Абдулла довел эту информацию до сведения турецкой и украинской делегаций в СКК. Совместное соглашение в СКК о движении входящих и выходящих судов 30 октября не было достигнуто. СКК анализирует последние события, оценивает влияние на деятельность СКК и обсуждает дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter заявил о невозможности экспорта продовольствия. По его словам, сегодня утром из Украины должен был выйти балкер Ikaria Angel, на борту которого 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для Эфиопии.
"Но из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", – подчеркнул министр.
Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL * loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the * port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians * , that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022
Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно стоит в порту Черноморска Одесской области.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам". Он подчеркнул, что Москва использовала надуманный предлог.
В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".
Решение России осудил президент США Джо Байден. Он назвал приостановку участия РФ в соглашении "возмутительной", заявив, что оно усилит голод в мире. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановлением участия зерновом соглашении Россия вновь превращает продовольствие в оружие в войне, которую она развязала против Украины.
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Россию изменить ее решение о приостановке участия в "зерновом соглашении".