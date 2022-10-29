Кулеба: Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам

Министр отметил, что Украина предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

"Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", – написал он.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.