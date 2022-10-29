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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам

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Кулеба напомнил, что Украина предупреждала о планах РФ сорвать "зерновое соглашение"
Кулеба напомнил, что Украина предупреждала о планах РФ сорвать "зерновое соглашение"
Фото: president.gov.ua

Мировое сообщество должно оказать давление на РФ, чьи действия ставят под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

Министр отметил, что Украина предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

"Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", – написал он.

29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Теги: Россия, МИД Украины, Черное море, продукты, голод, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, зерно
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