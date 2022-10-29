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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН рассказали, сколько человек помогло спасти от крайней черты нищеты "зерновое соглашение"

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"Зерновое соглашение" может быть автоматически продлено 19 ноября
"Зерновое соглашение" может быть автоматически продлено 19 ноября
Фото: EPA

Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек. Об этом сообщил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в заявлении, опубликованном 28 октября.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "выражает свою непоколебимую приверженность и твердую поддержку" возобновлению и полной реализации Черноморской зерновой инициативы, а также полной реализации соглашения, подписанного с Российской Федерацией.

"Оба соглашения направлены на то, чтобы зерно и удобрения из Украины и Российской Федерации поступали на мировые рынки с такой скоростью и по такой цене, которая необходима для предотвращения глобального продовольственного кризиса и обеспечения продовольственной безопасности. ООН продолжает активно и постоянно взаимодействовать со всеми сторонами для достижения этой цели", – говорится в заявлении.

Дюжаррик отметил, что если продовольствие и удобрения не поступят на мировые рынки сейчас, фермеры не получат удобрения в нужное время и по доступной цене, когда начнется посевной сезон, что поставит под угрозу урожай во всех регионах мира в 2023 и 2024 годах и окажет серьезное влияние на производство продуктов питания и цены на продукты питания во всем мире.

Дюжаррик напомнил, что в рамках инициативы удалось экспортировать более 9 млн тонн зерна и других пищевых продуктов.

"Возобновление экспорта в значительной степени способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары. Продовольственный индекс ФАО снижается семь месяцев подряд. По нашим оценкам, основанным на модели Всемирного банка, снижение цен на основные продукты питания косвенно спасло около 100 млн человек от крайней черты нищеты", – говорится в сообщении.

Спикер отметил, что срок действия соглашения – 120 дней, и оно может быть продлено автоматически 19 ноября, если ни одна из сторон не возражает.

"Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления Черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. ООН полна решимости продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели. Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть. Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ищут ясности в отношении будущего", – заявил Дюжаррик.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Турция, ООН, Черное море, война России против Украины, Стефан Дюжаррик, зерно
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