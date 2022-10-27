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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина отправила 9 млн тонн агропродукции из разблокированных портов в Черном море

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Украина продолжает экспортировать зерно в рамках "зернового соглашения"
Украина продолжает экспортировать зерно в рамках "зернового соглашения"
Фото: pixabay.com

В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа Украина уже отправила на экспорт 9 млн тонн аграрной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры 27 октября.

В частности, из портов Черноморск и Пивденный вышли еще семь судов со 102 тыс. тонн агропродукции на борту.  Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них – балкер STELLA GS с 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса, сообщает Мининфраструктуры.

С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты "Большой Одессы" 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.


Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

Теги: Украина, Министерство инфраструктуры, экспорт, морские порты Украины, зерно
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