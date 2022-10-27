Украина отправила 9 млн тонн агропродукции из разблокированных портов в Черном море

В частности, из портов Черноморск и Пивденный вышли еще семь судов со 102 тыс. тонн агропродукции на борту. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них – балкер STELLA GS с 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса, сообщает Мининфраструктуры.

С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты "Большой Одессы" 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.



