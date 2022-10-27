Украина отправила 9 млн тонн агропродукции из разблокированных портов в Черном море

В частности, из портов Черноморск и Пивденный вышли еще семь судов со 102 тыс. тонн агропродукции на борту. Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них – балкер STELLA GS с 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса, сообщает Мининфраструктуры.
С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты "Большой Одессы" 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.