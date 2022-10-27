В ООН "относительно оптимистичны" по поводу продления "зерновой сделки"

Высокопоставленный представитель ООН заявил, что "относительно оптимистичен" по поводу перспектив пролонгации договора. По данным агентства, его заключение привело к отгрузке более 8,5 млн т продуктов питания из трех черноморских портов Украины.
"Мы очень хотим, чтобы [сделка] возобновилась как можно скорее. Это важно для рынка. И я все еще относительно оптимистичен в том, что мы этого добьемся", – заявил он.
АР отмечает, что совместный координационный центр, отвечающий за логистику и инспекцию судов, заявил о замедлении транзита. В проливе Босфор (Турция) 113 судов зарегистрированы для инспекции и еще 60 судов ожидают приема груза.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что "зерновое соглашение" нуждается в защите от России".
"Очевидно, что РФ снова намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода", – сказал он.
В тот же день Reuters сообщило со ссылкой на европейского дипломата, что президент России Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление международного соглашения об экспорте зерна из Украины, чтобы получить рычаги влияния и доминировать на саммите G20 в ноябре на Бали (Индонезия).
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.