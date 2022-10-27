В ООН "относительно оптимистичны" по поводу продления "зерновой сделки"

Совместный координационный центр, отвечающий за логистику и инспекцию судов, заявляет о замедлении транзита в проливе Босфор Фото: ЕРА

Высокопоставленный представитель ООН заявил, что "относительно оптимистичен" по поводу перспектив пролонгации договора. По данным агентства, его заключение привело к отгрузке более 8,5 млн т продуктов питания из трех черноморских портов Украины.

"Мы очень хотим, чтобы [сделка] возобновилась как можно скорее. Это важно для рынка. И я все еще относительно оптимистичен в том, что мы этого добьемся", – заявил он.

АР отмечает, что совместный координационный центр, отвечающий за логистику и инспекцию судов, заявил о замедлении транзита. В проливе Босфор (Турция) 113 судов зарегистрированы для инспекции и еще 60 судов ожидают приема груза.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что "зерновое соглашение" нуждается в защите от России".

"Очевидно, что РФ снова намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода", – сказал он.

В тот же день Reuters сообщило со ссылкой на европейского дипломата, что президент России Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление международного соглашения об экспорте зерна из Украины, чтобы получить рычаги влияния и доминировать на саммите G20 в ноябре на Бали (Индонезия).