Экспорт из Украины в рамках "зерновой инициативы" достиг почти 5 млн тонн продовольствия

С начала августа из Украины по морю экспортировали 4,85 млн тонн агропродукции Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов со 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

Из Одесского порта вышли судна Moonlight, Chios Freedom, из порта Черноморск – балкеры Hermes, Blue Star, Super Martinelli, а порт Пивденный покинули Ata 2 и Aspasia Luck.

В сообщении отмечается, что всего с момента разблокирования морских путей экспорта из украинских портов, учитывая сегодняшний караван, вышло 218 кораблей с продовольствием. Экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.