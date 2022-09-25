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Экспорт из Украины в рамках "зерновой инициативы" достиг почти 5 млн тонн продовольствия

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С начала августа из Украины по морю экспортировали 4,85 млн тонн агропродукции
С начала августа из Украины по морю экспортировали 4,85 млн тонн агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из портов "Большой Одессы" 25 сентября вышел очередной караван из семи судов с украинской агропродукцией. Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

"В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов со 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.

Из Одесского порта вышли судна Moonlight, Chios Freedom, из порта Черноморск – балкеры Hermes, Blue Star, Super Martinelli, а порт Пивденный покинули Ata 2 и Aspasia Luck.

В сообщении отмечается, что всего с момента разблокирования морских путей экспорта из украинских портов, учитывая сегодняшний караван, вышло 218 кораблей с продовольствием. Экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02d5p9eyobDngPV2qgyBoPqQDjx6sv1b3gpUrNFXUBD3mCb3N2CKbFsG4r6ZqSsvAcl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.

Президент Владимир Зеленский 7 сентября назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.

20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.

Теги: Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, судно, Одесский морской торговый порт, Черноморск, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт Пивденный, порт, корабли, море
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