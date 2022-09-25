Экспорт из Украины в рамках "зерновой инициативы" достиг почти 5 млн тонн продовольствия

"В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышло семь судов со 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", – говорится в сообщении.
Из Одесского порта вышли судна Moonlight, Chios Freedom, из порта Черноморск – балкеры Hermes, Blue Star, Super Martinelli, а порт Пивденный покинули Ata 2 и Aspasia Luck.
В сообщении отмечается, что всего с момента разблокирования морских путей экспорта из украинских портов, учитывая сегодняшний караван, вышло 218 кораблей с продовольствием. Экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Президент Владимир Зеленский 7 сентября назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины.
20 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.