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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что "террорист во всем" Россия намерена вернуть угрозу масштабного голода

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Действия России могут привести к миграционному кризису, считает Зеленский
Действия России могут привести к миграционному кризису, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

"Зерновое соглашение" нуждается в защите от России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 26 октября, ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента.

"Ежедневно работаем над тем, чтобы защитить нашу "зерновую экспортную инициативу". Очевидно, что Россия снова намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода", – сказал Зеленский.

По словам президента, это в том числе и ответственность партнеров – "гарантировать продовольственную безопасность и покончить с этой грязной российской игрой с голодом".

"На сегодняшний день из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, ожидающих возможности выполнить контрактные обязательства, – уже 175. И это не просто какая-то торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе. Если все же России удастся негативный сценарий, это завершится новым масштабным миграционным кризисом", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что "Россия как государство-террорист – террорист во всем и заслуживает ежедневного усиления международного давления на него".

"Я благодарен тем лидерам и политикам, которые это понимают и обеспечивают. Благодарен, в частности, Сенату Польши, принявшему решение официально признать Россию государством – спонсором терроризма. И такие решения должны быть приняты большинством стран мира – сама же Россия своими действиями не оставляет альтернативы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщал, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: терроризм, миграция, война, продукты, переговоры, террористы, экспорт, вторжение, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, судно, соглашение, зерно
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