Зеленский заявил, что "террорист во всем" Россия намерена вернуть угрозу масштабного голода

"Ежедневно работаем над тем, чтобы защитить нашу "зерновую экспортную инициативу". Очевидно, что Россия снова намерена обострить глобальный продовольственный кризис, снова вернуть угрозу масштабного голода", – сказал Зеленский.

По словам президента, это в том числе и ответственность партнеров – "гарантировать продовольственную безопасность и покончить с этой грязной российской игрой с голодом".

"На сегодняшний день из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, ожидающих возможности выполнить контрактные обязательства, – уже 175. И это не просто какая-то торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе. Если все же России удастся негативный сценарий, это завершится новым масштабным миграционным кризисом", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что "Россия как государство-террорист – террорист во всем и заслуживает ежедневного усиления международного давления на него".

"Я благодарен тем лидерам и политикам, которые это понимают и обеспечивают. Благодарен, в частности, Сенату Польши, принявшему решение официально признать Россию государством – спонсором терроризма. И такие решения должны быть приняты большинством стран мира – сама же Россия своими действиями не оставляет альтернативы", – заявил он.

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