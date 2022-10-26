Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"

Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента Польши (Сената).
Резолюцию поддержали 85 депутатов.
В принятом документе Сенат Польши "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации как террористический режим".
Отмечается, что 24 февраля Вооруженные силы РФ развязали жестокую войну с Украиной, желая стереть с лица земли суверенную страну и уничтожить ее нацию. Указывается, что Украина сегодня является самым важным местом, защищающим демократию и свободу.
Сенаторы также подчеркнули, что российские оккупанты терроризируют жителей городов Украины, атакуя гражданские объекты.
"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы воспитать из них янычар режима. Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", – говорится в документе.
Как отметили сенаторы, президент РФ Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов.
"Вот почему Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей", – сказано в резолюции.
Польские законодатели призвали международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду, который преследует виновных в преступлениях РФ против Украины.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.