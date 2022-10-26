Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"

Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента Польши (Сената).

Резолюцию поддержали 85 депутатов.

В принятом документе Сенат Польши "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации как террористический режим".

Отмечается, что 24 февраля Вооруженные силы РФ развязали жестокую войну с Украиной, желая стереть с лица земли суверенную страну и уничтожить ее нацию. Указывается, что Украина сегодня является самым важным местом, защищающим демократию и свободу.

Сенаторы также подчеркнули, что российские оккупанты терроризируют жителей городов Украины, атакуя гражданские объекты.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы воспитать из них янычар режима. Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России", – говорится в документе.

Как отметили сенаторы, президент РФ Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов.

"Вот почему Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей", – сказано в резолюции.

Польские законодатели призвали международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду, который преследует виновных в преступлениях РФ против Украины.