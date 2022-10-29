Ермак отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения": Примитивность российского шантажа во всем

Ермак подчеркнул, что "инфантильными ультиматумами" россияне ничего не добьются Фото: president.gov.ua

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо", – написал Ермак.

По его мнению, россияне демонстрируют "агонию преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются и что их время подходит к концу".

29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".