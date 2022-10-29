Ермак отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения": Примитивность российского шантажа во всем

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо", – написал Ермак.
По его мнению, россияне демонстрируют "агонию преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются и что их время подходит к концу".
29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщали в начале октября Офисе президента.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.