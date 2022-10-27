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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Израильтяне знают, как это – просыпаться под приближающимися беспилотниками и ракетами". Ермак призвал Израиль делать больше для Украины

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Как и враги Израиля, Россия абсолютно террористическая страна, считает Ермак
Как и враги Израиля, Россия – абсолютно террористическая страна, считает Ермак
Фото: president.gov.ua

Израилю было бы стратегически выгодно предоставить Украине военную технику "вместо разговоров". Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в опубликованном 26 октября интервью JC.

По его словам, когда Украина победит в войне, придет конец влиянию России в ближневосточном регионе. И нынешние ее союзники и враги Израиля, такие как Сирия и Иран, будут лишены военной поддержки.

"Украинцы уже за восемь месяцев показали миру, что мы боремся не только за нашу свободу и демократию, мы боремся за весь мир. Россия же стала эквивалентом [ливанской террористической группировки] "Хезболлы". И израильтяне должны понять, что мы, украинцы, чувствуем, поскольку израильтянам тоже приходилось защищаться", – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что много людей еврейской национальности сейчас воюют на передовой. Некоторые из них были убиты – в бою или под российскими бомбами.

"Израильтяне знают, каково это просыпаться под приближающимися беспилотниками и ракетами. И, как и враги Израиля, Россия – абсолютно террористическая страна. Друзья должны прийти на помощь своим друзьям", – добавил он.

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Теги: Иран, Израиль, Сирия, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Хезболла, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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