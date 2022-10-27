"Израильтяне знают, как это – просыпаться под приближающимися беспилотниками и ракетами". Ермак призвал Израиль делать больше для Украины

По его словам, когда Украина победит в войне, придет конец влиянию России в ближневосточном регионе. И нынешние ее союзники и враги Израиля, такие как Сирия и Иран, будут лишены военной поддержки.

"Украинцы уже за восемь месяцев показали миру, что мы боремся не только за нашу свободу и демократию, мы боремся за весь мир. Россия же стала эквивалентом [ливанской террористической группировки] "Хезболлы". И израильтяне должны понять, что мы, украинцы, чувствуем, поскольку израильтянам тоже приходилось защищаться", – сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что много людей еврейской национальности сейчас воюют на передовой. Некоторые из них были убиты – в бою или под российскими бомбами.

"Израильтяне знают, каково это просыпаться под приближающимися беспилотниками и ракетами. И, как и враги Израиля, Россия – абсолютно террористическая страна. Друзья должны прийти на помощь своим друзьям", – добавил он.